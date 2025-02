Antwerp-trainer Jonas De Roeck moet telkens teruggrijpen naar zijn noodoplossing: "Dat betekent dat we elders tekort zijn geschoten"

Antwerp kon zondagnamiddag geen revanche nemen op het veld van Anderlecht en ging met 2-0 onderuit. Trainer Jonas De Roeck zag een andere wedstrijd dan die van donderdag in de beker en vond dat zijn ploeg te weinig scherpte toonde om een resultaat te halen.

"Onze bedoeling was om hier een goed resultaat neer te zetten. In de eerste helft waren er langs beide kanten geen grote kansen en was het een evenwichtige partij. We wilden onze organisatie behouden en wisten dat we onze momenten zouden krijgen. Maar dan lijden we op een onnodige manier balverlies en geven we de tegenstander gevaarlijke situaties, waarvoor we meteen afgestraft worden", analyseerde De Roeck.

Na de openingsgoal van Anderlecht bleef De Roeck geloven dat Antwerp zijn kansen zou krijgen. "Ondanks de 1-0 wisten we dat er nog momenten gingen komen. Maar dan geven we het opnieuw weg, wat ook de kwaliteit van hun spits toont. We hebben geprobeerd om met meer direct spel naar voren te komen, maar dan moet de bal wel goed vallen. Op vele vlakken waren we vandaag niet scherp genoeg om hier een punt te pakken."

Het was vooral Mahamadou Doumbia die bij de eerste goal in de fout ging. De jonge middenvelder verloor de bal aan Hazard net voor zijn eigen zestien. "Hij speelt met heel veel durf en lef en kiest zijn momenten. Zulke momenten moet hij echter beter beheersen, want dat is een werkpunt voor hem. Hij beseft nu dat fouten op dit niveau cash betaald worden."

In de slotfase schoof Toby Alderweireld door naar voren in een poging om iets te forceren. "We hebben iets meer risico gepakt en geprobeerd om meer directheid in ons spel te brengen. Je zag ook wel dat er kleine momentjes kwamen, maar dat is niet de situatie die we willen in een wedstrijd. Dat betekent namelijk dat we ergens tekort zijn geschoten."

De aanwezigheid van Alderweireld in de aanval is een bewuste keuze, al wil De Roeck dat het niet nodig is. "Druk zetten op de achterlijn van de tegenstander met Toby is een zet die we vaker gebruiken. De jongens weten ook wat ze moeten doen in zo'n situatie, maar het mag niet zo zijn dat we daar steeds op moeten terugvallen om kansen af te dwingen."