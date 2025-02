Topclubs dreigen met hun stok achter de deur en "ongeziene impasse" als K11 niet akkoord gaat met hun voorstel

Alle profclubs verzamelen in Diegem om te discussiëren over het competitieformat en de verdeling van de tv-gelden. Zes topclubs, waaronder Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, Racing Genk, AA Gent en Standard, zetten de druk op en eisen een overstap naar het 'Europees model'.

In een gezamenlijke brief stellen ze dat het tijd is voor een fundamentele hervorming: “Dit is geen moment voor halve maatregelen, maar voor structurele verandering", schrijven ze in een brief die HLN kon inzien.

De Pro League heeft twee mogelijke formats op tafel gelegd. Het eerste voorstel bestaat uit een competitie met zestien clubs en play-off 1 met vier ploegen. Het tweede is het ‘Europese model’, dat gebaseerd is op het nieuwe format van de Europese clubtoernooien. Dit systeem beperkt de reguliere competitie tot 24 speeldagen, waarna de play-offs volgen.

De ondertekenaars van de brief geven aan dat hun voorkeur uitging naar een competitie met veertien clubs en zes play-offdeelnemers, maar dat daar onvoldoende steun voor is. Daarom wijzen ze ook het format met zestien clubs en vier play-offteams resoluut af. Volgens hen biedt enkel het Europese model een structurele vooruitgang voor het Belgisch voetbal.

Een belangrijk argument voor de hervorming is de kalenderdruk. In het Europese model worden in totaal 34 wedstrijden gespeeld, zes minder dan in de huidige formule. Daarnaast verdwijnen de Relegation Play-offs, blijft de halvering van de punten achterwege en krijgen de Europe Play-offs meer belang. De topclubs benadrukken dat dit de meest haalbare oplossing is.

Ook de verdeling van de tv-gelden speelt een cruciale rol in de discussie. De zes topclubs waarschuwen dat zonder akkoord over het nieuwe competitieformat het tv-rechtencontract met DAZN in gevaar komt. Dit zou volgens hen het Belgisch voetbal in een diepe crisis storten, een scenario dat niemand wil. En ze zouden hun tv-rechten dan zelf gaan uitbaten.

Toch wordt de brief lauw onthaald door de kleinere clubs. Union-CEO Philippe Bormans gaf eerder al aan dat de meeste ploegen niet zomaar zullen plooien voor de wensen van enkele topclubs. “Nu lijkt het erop dat de K11 oplossingen moet vinden voor de vraag van een paar clubs", aldus Bormans. “Maar wat is de prijs die daarvoor betaald wordt?”