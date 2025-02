Einde van een tijdperk: De Belgische Petr Čech neemt op het einde van het seizoen afscheid van het profvoetbal

Sammy Bossut heeft via zijn sociale media bekendgemaakt dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met voetballen. De 39-jarige keeper speelde de laatste twee jaar voor Harelbeke, maar werd vooral bekend door zijn lange en succesvolle periode bij Zulte Waregem.

Bossut was maar liefst 17 jaar actief bij Zulte Waregem. In 2017 won hij de Croky Cup en speelde hij zelfs Europees voetbal.

Hij stond ook op een haar na van de Belgische landstitel in het legendarische 2013 van Zulte Waregem. Ondanks dit wordt Bossut gezien als een grote speler voor de club en de fans van Essevee.

In 2014 maakte hij deel uit van de selectie van de Rode Duivels voor het WK in Brazilië. Hoewel hij geen officieel debuut maakte, was zijn oproep voor het nationale team een hoogtepunt in zijn carrière. Hij speelde wel in een oefenwedstrijd tegen Luxemburg, die door een fout van de bondscoach echter niet door de FIFA erkend werd.

Bossut speelde maar liefst 473 officiële wedstrijden voor Zulte Waregem. Aan het einde van zijn tijd bij de club raakte hij ernstig geblesseerd toen hij een schedelfractuur opliep tijdens een oefenwedstrijd. Na zijn herstel besloot hij toch door te gaan en te keepen met een helm, zoals de legendarische Petr Čech van Chelsea.

Bij Harelbeke speelde Bossut dit seizoen zes wedstijden. Met negen doelpunten hield hij nog maar één keer de nul.