Peter Vandenbempt doet gewaagde Champions League-uitspraak: "Zij zullen een pak rammel krijgen"

De tussenronde van de Champions League levert al een heel interessant affiche op met Manchester City - Real Madrid. Eén van de twee gaat er voor de achtste finales uit, terwijl dit zelfs al een finale zou kunnen zijn.

Manchester City-Real Madrid, het zomaar een geweldige Champions League-finale kunnen zijn. Door het niveau van City dit seizoen misschien wat minder, maar toch is het opvallend om deze wedstrijd al voor de achtste finales te zien.

Eerst zal de Engelse topclub Real ontvangen, deze dinsdag. "We kunnen nu al zeggen dat het onwaarschijnlijke wedstrijden worden", stelt Peter Vandenbempt bij Sporza. De vorige ontmoetingen verliepen steeds op een gelijkaardige manier. "Telkens was City royaal baas over de 2 ontmoetingen. Het was veruit de betere ploeg met ontelbaar veel kansen, maar toch gingen ze er 2 keer uit."

"Real slaagt er vrijwel altijd in om City bijna tot wanhoop te drijven. Er is altijd wel iemand die ervoor zorgt dat City toch het onderspit delft", gaat hij verder. Alleen is het dit seizoen wel zo dat de club van Kevin De Bruyne enorm veel moeilijkheden kent. Daardoor zijn Los Blancos favoriet.

"Door de kwetsbaarheid van City zal er geen houden zijn aan Real, dat veruit de favoriet is. City heeft wel nieuwe spelers aangetrokken. Dat zijn niet de grootste namen, maar ze betalen er nog altijd heel veel voor. En hun kern zal completer zijn met de terugkeer van enkele spelers."

Vandenbempt doet al een gewaagde voorspelling. "Maar op basis van het huidige seizoen en de instabiliteit zullen ze een pak rammel krijgen van Real."