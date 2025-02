Frank Boeckx doet onsmakelijke details van De Expeditie uit de doeken: "Daar wil je echt niet bij zijn"

Frank Boeckx, de voormalige doelman van Anderlecht, heeft onlangs deelgenomen aan het populaire tv-programma De Expeditie. In Het Nieuwsblad onthult hij enkele verrassende en humoristische anekdotes.

Tijdens de expeditie in de Namibische woestijn onthulde Boeckx een bijzonder geheim: “Wat ik nog niet verteld heb in al die interviews? Ik had een grote rol snus meegenomen als persoonlijk item. Ik dacht dat het wel een afwisseling zou zijn bij de honger en het monotone. En natuurlijk ook vanwege de nicotineverslaving", vertelt hij in de krant.

Boeckx had niet alleen snus, maar ook andere items meegenomen. “Ik had een zak winegums bij me, geïnspireerd door Peter Sagan. Hij krijgt zijn suikers binnen met zulke snoepjes, dus ik dacht dat het een goed plan B zou zijn voor ’s avonds", vertelde hij. Zijn voorzorgsmaatregel bleek nuttig toen hij een zonnesteek kreeg. “Die snoepjes hebben me erdoorheen geholpen. Het was het enige dat ik kon binnenhouden, en gelukkig smolten ze niet bij 54 graden.”

De expeditie was fysiek zwaar, en Boeckx had enorm last van die zonnesteek. “Ik voelde meteen aan dat het serieus was. Als ik op dag twee mijn eten niet had kunnen binnenhouden, was het game over geweest", legde Boeckx uit. “Het vooruitzicht om ver weg van huis in een Namibisch ziekenhuis te liggen… Nee, daar had ik weinig zin in.”

Naast zijn eigen uitdagingen, gaf Boeckx ook een kijkje achter de schermen van het programma. Hij sprak over Janne Desmet, die verantwoordelijk was voor het verzamelen van de uitwerpselen en het papier in een gesloten bak. “Als je zoiets dertien dagen bij tropische temperaturen moet meesleuren, wil je daar echt niet bij zijn. Gelukkig ben ik ver uit de buurt gebleven.”

Hoewel het programma hem fysiek uitputte, was er ook ruimte voor humor. “Je denkt van tevoren: ‘Dat gaat stinken,’ maar na een dag of twee ruik je het al niet meer. Alles went op den duur", zei Boeckx, die het aanpassen aan de omstandigheden als een fascinerend aspect van de expeditie beschouwde.

En als het om hygiëne ging, was Boeckx duidelijk: “Ik spoel nu thuis ook niet meer door, hè", grijnsde hij. De expeditie was voor Boeckx een ervaring die niet alleen zijn fysieke grenzen testte, maar ook zijn vermogen om zich aan de meest bizarre omstandigheden aan te passen.