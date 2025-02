Mo Messoudi op titelkoers met Zulte Waregem: "Mooi als dat voor tweede keer in mijn carrière zou lukken"

Mo Messoudi gaat vrijdagavond met Zulte Waregem op bezoek bij Lierse, een belangrijke wedstrijd in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem is goed op weg om de titel in de Challenger Pro League te veroveren. Essevee staat momenteel vier punten los op RWDM met zelfs één wedstrijd minder gespeeld dan de Brusselaars.

Volgens Messoudi heeft de club meer uit de spelersgroep kunnen halen dan aanvankelijk werd verwacht. “Onze transfers draaiden goed uit en de doorlichting van onze selectie was sterk. Zulte Waregem is een club die haar plekje verdient in de Jupiler Pro League", stelt Messoudi vast in Het Gazet van Antwerpen.

Pro Licensie

De 39-jarige ex-middenvelder heeft ondertussen zijn Pro License behaald en kijkt vooruit naar de volgende stap in zijn carrière. “Ik heb zeker de ambitie om in de toekomst als hoofdtrainer aan de slag te gaan", verklaart hij.

Messoudi deed eerder al ervaring op als T2 bij Westerlo, waar hij 2,5 jaar samenwerkte met Jonas De Roeck. “Daar heb ik enorm veel bijgeleerd", zegt hij. De promotie met Westerlo was een hoogtepunt, en hij hoopt dit succes nu bij Zulte Waregem te herhalen. “Het zou mooi zijn mocht dat voor een tweede keer in mijn carrière lukken.”