"Groot verschil als hij er bij is": staat de volgende topper voor Anderlecht al klaar?

RSCA Futures heeft zijn ruimste overwinning van het seizoen laten noteren. De beloftenploeg van Anderlecht won met 5-0 tegen Lommel. Stilaan komen er vanuit de Futures ook opnieuw extra optie naar de A-kern toe.

De RSCA Futures haalden tegen Lommel heel hard uit en wonnen de wedstrijd met liefst 5-0. Paars-wit kan zo wat vrijer ademen in de stand, want het springt over Lommel en Eupen en heeft nu al acht punten meer dan hekkensluiter Genk.

Forfaitzege

"We hebben, op één fase na, van de eerste tot de laatste minuut geconcentreerd gespeeld. Gelukkig ging die grote kans van Van Duiven er niet in, want dat had Lommel een boost kunnen gegeven hebben", aldus een gelukkige coach Jelle Coen in Het Laatste Nieuws.

"Deze zege geeft ons vertrouwen voor de volgende vierluik tegen achtereenvolgens Eupen, Luik, Lierse en Seraing. We zijn op de goede weg, maar nu al victorie kraaien over het behoud, vind ik te vroeg", blijft de coach van de Futures met de voetjes op de grond.

Harde werker Goto

Een speciale vermelding voor spits Goto had hij nog in petto. Die zou op termijn mogelijk ook voor de A-ploeg nog een meerwaarde moeten kunnen vormen.

"Het maakt natuurlijk een groot verschil als hij er bij is. Je ziet dat hij progressie maakt na enkele duels meegedaan te hebben met de A-ploeg. Hij scoort niet alleen, maar strooit ook met assists en bovenal, hij werkt heel hard voor de ploeg."