Overwinning op een diefje en zo stap dichter bij redding: "Onmogelijk"

OH Leuven won zaterdagavond met 3-2 van Dender. Al was het niet bepaald de mooiste overwinning van het jaar. Om het met een understatement te zeggen dan nog zelfs.

Als je de wedstrijd in zijn totaliteit bekijkt, dan kan je haast niet anders dan stellen dat OH Leuven de overwinning niet verdiende. De hele wedstrijd lang was Tobe Leysen misschien wel de beste Leuvenaar op het veld.

Zwak OH Leuven

Hij wist doorgebroken spelers als Nsimba en Hrncar meermaals van een doelpunt te houden. Een late strafschop en een doelpunt van invaller Mijatovic deed de rest. Die laatste was heel gelukkig met zijn goal.

"Mijn debuut bij deze fantastische club en ik mag meteen scoren, het voelt geweldig. Ik zette druk voor de tweede bal en wanneer ik schoot, wist ik: dit is een goal. Dan wilde ik alleen maar vieren met de fans", klonk het tegen Sporza.

Onverdiende overwinning?

Ook doelman Tobe Leysen was eerlijk in zijn analyse: "We verdienden misschien wel de nederlaag, maar die strafschop was een meevaller voor ons en ook het keerpunt."

"We zochten moeizaam naar de gelijkmaker en op dat moment viel het. We hadden geen antwoord op hen, ze kregen kans na kans. Het is onmogelijk dat we zo starten."