"Hoe noemen ze dat?" Radja Nainggolan rekent helemaal af met Paul Gheysens

Radja Nainggolan vertrok goed twee jaar geleden bij Royal Antwerp FC. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden, nadat hij al naar de B-kern doorgeschoven was.

Zo maakte de ex-Rode Duivel de landstitel van The Great Old niet mee en dat vindt Nainggolan best wel jammer. Bovendien kostte het hem ook heel wat aan inkomsten.

“Het is heel spijtig dat het zo is gelopen. Antwerp is een erg professionele club, ik had gedacht dat ik er mijn carrière kon beëindigen”, vertelt hij aan HUMO. “Ik had voor twee jaar getekend en was dat seizoen einde contract, maar vanuit louter sportief oogpunt zat een verlenging erin.”

Vooral de klik met voorzitter Paul Gheysens was helemaal weg. Volgens HUMO liet men Nainggolan zelfs schaduwen om te weten wat hij allemaal uitspookte.

“Ah, dat wist ik niet”, reageert Nainggolan verbaasd. Nu, maakt niet uit.” Nainggolan maakt van de gelegenheid gebruik om helemaal af te rekenen met Gheysens.

“ De voorzitter kent te weinig van voetbal om te begrijpen hoe spelers in elkaar zitten. Hoeveel artikels zijn er ondertussen niet verschenen over zijn bouwovertredingen, financiële problemen en hoe hij mensen afperst? En zo iemand heeft dan commentaar op mijn gedrag? Hoe noemen ze dat: karma?”, lacht Nainggolan.