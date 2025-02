Vanhaezebrouck twijfelt niet meer voor de play-offs: "Het zou bijna een wereldwonder zijn"

Nog vier speeldagen zijn er te gaan in de Jupiler Pro League. Vooral KAA Gent deed een heel goede zaak.

Hein Vanhaezebrouck zei al in december dat de zes ploegen die momenteel bovenaan de rangschikking staan de Champions’ Play-offs zouden spelen en daar blijft hij in geloven.

KAA Gent heeft als zesde al vijf punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. De tegenstand liet het de voorbije weken stevig afweten.

“Mechelen was lang een potentiële kandidaat, maar zakte weg en mijn dark horses Charleroi en OH Leuven brachten simpelweg niet wat ik ervan verwacht had”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ook Dender en Westerlo deden even mee, maar bij hen wist je ook dat het niet zou blijven duren. En nu zullen ze allebei zelfs nog alle zeilen moeten bijzetten om de Relegation Play-offs te ontlopen.”

En dan is er nog Standard. Zij kunnen in theorie nog over Gent gaan, maar met Club Brugge, Anderlecht, Union en Royal Antwerp FC hebben zij een heel zwaar programma. “Om dan nog vijf punten op te halen op Gent lijkt me onmogelijk.”

Nochtans is het programma van de Buffalo’s ook niet van de poes met Genk, Club en Antwerp. “Het speelt evenwel ook nog thuis tegen Kortrijk en ik denk dat Gent aan amper 43 punten – ze hebben er nu 40 – genoeg zal hebben om zesde te eindigen. Het zou bijna een wereldwonder zijn mocht er toch nog één van die andere ploegen in de Champions’ Play-offs geraken.”