Wie houdt dit Racing Genk nog tegen? "Dat zorgt ervoor dat we steeds meer en meer geloof krijgen"

KRC Genk komt steeds dichter bij zijn volgende doel: als leider de Champions' Play-offs in gaan. Het geloof in de groep om uiteindelijk de titel te winnen groeit ook nog iedere week.

KRC Genk won dit weekend op Sclessin en dat was al een hele tijd geleden. Zo blijft de reeks ook duren: Racing heeft ondertussen alweer zes keer op rij gewonnen in de competitie.

De kloof met Club Brugge werd dit weekend ook nog wat groter. Na het gelijkspel van blauw-zwart op STVV bedraagt het verschil nu al acht punten. Kapitein Bryan Heynen ziet het geloof voor de titel nog iedere week groeien in de kleedkamer.

"We hebben het duidelijk uitgesproken, dat we vol voor de titel willen gaan", opende hij bij ons. "Er is dan ook het feit dat we telkens opnieuw goed spelen en winnen. Die combinatie zorgt ervoor dat we steeds meer en meer geloof hebben."

Dit weekend komt KAA Gent op bezoek, dan volgen twee verplaatsingen. Eerst naar Charleroi en nadien naar Dender. Op de slotspeeldag van de reguliere fase komt Union SG over de vloer.

Die laatste weken voor de play-offs worden dus cruciaal. Genk heeft de kans om zijn sterke reeks door te trekken en zich in een ideale positie te plaatsen voor de titelstrijd helemaal van start gaat.