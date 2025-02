Ferme woorden en nog fermere statistieken voor Vincent Kompany: zelfs beter dan Ancelotti en Xabi Alonso

Vincent Kompany en Bayern München hebben absoluut geen ruimte voor fouten in de Champions League deze dinsdag tegen Celtic. De coach van de Duitse club blikt vooruit op deze wedstrijd en schuwt de ferme woorden niet. Ondertussen is hij wel bezig aan een puik seizoen.

Op dinsdagavond zal het Bayern van Vincent Kompany Celtic ontvangen in de terugwedstrijd van de Champions League play-offs. In de heenwedstrijd wonnen de Duitsers met 2-1 in Schotland. De Duitsers moeten bevestigen om zich te kwalificeren voor de achtste finales.

"We spelen veel wedstrijden, dat is waar. Maar we zijn erg sterk thuis. We hebben gewonnen in Celtic Park en een belangrijk punt behaald in Leverkusen. Het is een goede gelegenheid om nog iets goeds te doen tijdens deze drukke zes dagen."

Sterke thuisreputatie

Ondertussen is Kompany wel iets neer aan het zetten bij Bayern. De achtste finales in de Champions League halen zou een nieuwe stap kunnen gaan worden in de ontwikkeling.

In de eigen competitie staat Bayern met 55 op 66 vlotjes aan de leiding. De kloof met eerste achtervolger Bayer Leverkusen is nog steeds acht punten, Frankfurt volgt al op dertien(!) eenheden.

Met een gemiddelde van 2,5 punten per wedstrijd staat Vincent Kompany tussen de allergrootsten in de Bundesliga ooit. Voor het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen was hij zelfs voorlopig de strafste aller tijden.