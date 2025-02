Club Brugge vraagt opnieuw uitstel en hoopt nu wel medewerking te krijgen, maar tegenstander ligt al dwars (door voorjaarsklassieker)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft bij de voetbalbond een verzoek ingediend om de wedstrijd tegen AA Gent te verplaatsen. Blauw-zwart wil de topper verschuiven naar zaterdag 1 maart om 16 uur, zodat het meer rust krijgt voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Lille of Aston Villa.

KAA Gent begrijpt de situatie, maar ziet een wijziging niet zitten. Een verplaatsing van de wedstrijd in de uitverkochte Planet Group Arena is organisatorisch moeilijk, zeker omdat die zaterdag ook de Omloop in Gent start.

Daarom stelde Club een aftrap om 16 uur voor. De beslissing ligt nu bij de voetbalbond, die in overleg met de ordediensten zal bekijken of een wijziging mogelijk is.

Ondertussen probeert Club bij de UEFA te lobbyen om de heenmatch op woensdag te laten doorgaan, maar twee keer op woensdag spelen in de knock-outfase zou niet toegelaten zijn.

Een alternatieve oplossing, zoals het verplaatsen van de derby tegen Cercle Brugge op 9 maart, is geen optie. Cercle speelt die week ook Europees, in de Conference League, op donderdagavond.

Club Brugge kreeg eerder deze maand al een njet toen het zijn wedstrijd tegen STVV wilde uitstellen tussen de duels met Atalanta. De vraag is of de voetbalbond deze keer wel wil meewerken aan een kalenderwijziging.