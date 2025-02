Het is al zover: Anderlecht-trainer David Hubert neemt tiener voor het eerst op in zijn selectie: "Hij kan minuten maken"

Gisteren schreven we al dat Anderlecht Nathan De Cat koestert als een goudhaantje. Het is dan ook niet verwonderlijk dat David Hubert hem voor de eerste keer opriep voor de match tegen Fenerbahçe.

Het kalf is al ver verdronken, maar bij Anderlecht beweren ze dat ze geloven in een stunt tegen de Turkse topper. Al zal er wel weer geroteerd worden en heeft David Hubert er dus de 16-jarige De Cat bij genomen.

Hubert is enthousiast over het talent van de 16-jarige middenvelder: "Hij zit in de selectie en is klaar om in te vallen. Hij is nog zeer jong natuurlijk en hij moet nog een constante krijgen in zijn prestaties bij de Futures. Hij heeft enorm veel potentieel, maar ook nog stappen te zetten, maar we willen hem ook de kans geven om zich te testen op een hoger niveau."

Binnen Neerpede leeft al langer de overtuiging dat het niet lang meer zou duren voor De Cat zijn officiële debuut maakt. Hij zat dit seizoen al enkele keren in de selectie van Brian Riemer, destijds door personeelsproblemen. Toch benadrukte Riemer toen al dat de jongeling er niet zomaar bij was: fysiek staat hij verder dan de gemiddelde 16-jarige en zijn spelinzicht is opvallend volwassen.

De Cat heeft pas sinds begin dit seizoen zijn plek bij de RSCA Futures, maar maakt daar een sterke indruk. Afgelopen weekend tegen Lommel liet hij opnieuw zien waarom Anderlecht veel in hem ziet: hij bepaalde het speltempo en toonde zijn maturiteit. Anderlecht haalde hem zes jaar geleden weg bij KV Mechelen en lijkt nu al van plan zijn contract, dat tot 2027 loopt, te verlengen.

Als verdedigende middenvelder combineert De Cat een sterke techniek met een uitstekende passing. Hij beschikt over een groot loopvermogen en kan als box-to-box speler opereren. Binnen de club beseffen ze dat hij niet lang meer bij de beloften zal spelen en dat andere clubs hem in het vizier hebben. Anderlecht wil vermijden dat hij vertrekt voordat hij echt is doorgebroken in de A-ploeg.