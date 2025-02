Verliest België Chesmsdine Talbi aan Marokko? Goudhaantje van Club Brugge zegt zelf hoe het zit

Chemsdine Talbi was dinsdagavond opnieuw geweldig met Club Brugge. Na afloop kreeg hij de vraag hoe het nu staat met een eventuele nationale ploeg.

Tijdens beide wedstrijden tegen Atalanta was Chemsdine Talbi van goudwaarde voor Club. Zijn twee doelpunten in het eerste half uur zetten Club Brugge op koers. De interesse in hem is groot.

Geboren en getogen in België maar van Marokkaanse afkomst, kan Talbi nog steeds kiezen voor welk land hij wil uitkomen. De 19-jarige winger werd ernaar gevraagd door RTL.

Talbi moet zijn beslissing nog nemen

"Ik heb gesprekken gehad met het België en het Marokko. Ik moet mijn nog keuze maken", begon hij. In het Belgische kamp heeft hij gepraat met Vincent Mannaert, die hij goed kent.

"Omdat ik hem bij Brugge heb gekend, kunnen we het goed vinden, het is altijd fijn om met hem te praten", vervolgt Talbi.

Onze nieuwe technisch directeur zou dus een grote rol kunnen spelen in de keuze van Chemsdine Talbi, ondanks zijn sterke band met Marokko. Hoe dan ook, er is nog niets beslist in dit dossier: "Ik moet nog mijn keuze maken. Het is nog niet zeker", bevestigt de speler.