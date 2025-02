Francky Dury is quasi zeker wie er kampioen wordt, al heeft hij nog één kanttekening: "Zij hebben een geweldig voordeel"

Met nog vier speeldagen te gaan in de reguliere competitie, valt de stand in de Jupiler Pro League ietwat in zijn plooi. Ook voor de zes plaatsjes in de Champions Playoffs is dat het geval. Gewezen Zulte Waregem-trainer Francky Dury laat zijn licht schijnen op wie kampioen wordt en wie zeker niet.

In de bijna 20 jaar dat Francky Dury trainer was bij Zulte Waregem, haalde hij toch vijf keer play-off 1 met 'maar' Zulte Waregem. In het seizoen 2012-2013 werd Essevee zelfs bijna kampioen, maar Anderlecht strooide roet in het Waregems eten op de laatste speeldag.

Dit jaar geen Zulte Waregem in de Champions Play-offs, wel Genk, Club Brugge Union, Anderlecht, Antwerp en Gent.

Standard maakt in principe nog kans op een plekje in die top 6, maar hun laatste vier wedstrijden zijn louter tegen ploegen die boven hen staan. De kans zit er dus dik in dat dit ook de definitieve Champions' play-offs zullen worden.

Club favoriet

"Twee ploegen schieten er echt bovenuit in die top 6", valt Dury meteen met de deur in huis. "Het zal gaan tussen Genk en Club Brugge. De twee beste ploegen staan bovenaan, het is veel spannender in de degradatiestrijd."

"Voor mij is Club de favoriet, zij hebben het tempo in de benen. Tenzij ze nog verder gaan in de CL, en we mogen de bekerfinale ook niet vergeten."

"Genk speelde dan weer een pak minder matchen dit seizoen, wat ook een geweldig voordeel is. De maanden januari en februari zijn zwaar voor de topclubs, veel (belangrijke) matchen op zo een korte tijd, dat hakt erin", aldus Dury.

Derde beste

De Champions Playoffs worden wel met zes ploegen gespeeld, dus vroegen we Dury of er een andere ploeg zijn zegje zal doen in de titelstrijd: "Ik denk niet dat er een andere ploeg zal mengen in de strijd tussen die bovenste twee. Union zal goede play-offs spelen, maar zal louter met Anderlecht vechten om die derde plaats."

"Of Anderlecht goed zal presteren, valt nog te bezien. Ze hebben in de cruciale maanden heel wat blessures gekend, en ik heb nog geen idee hoe goed die nieuwelingen zijn. Als Dolberg en Hazard een hele play-off kunnen renderen, kunnen ook zij een goede play-off spelen."

Juiste stand

Aan nummers vijf en zes, Antwerp en Gent, maakte Dury weinig woorden vuil: "Ik denk niet dat zij voor veel verandering in deze play-offs zullen zorgen. Gent heeft dat vooral te danken aan een gebrek aan verandering in januari."

"Als ik het zo bekijk, zie ik weinig verrassingen in deze top 6, de volledige stand staat zelfs redelijk juist als je het mij vraagt. Alleen OHL heeft mij wat teleurgesteld, met al hun kwaliteit. Het is enkel een overwinning voor onze competitie dat alles zo nauw bij elkaar ligt", besluit Dury.