Pro League-CEO Lorin Parys is in de wolken en komt met mooie woorden voor Belgische clubs in Europa

Deze donderdagavond heeft België het record van zijn UEFA-coëfficiënt verbroken. Nieuws dat CEO Lorin Parys natuurlijk verheugt, zoals hij heeft uitgedrukt in een persbericht.

Ondanks de uitschakelingen van Anderlecht, Union Saint-Gilloise en KAA Gent, kwam het goede nieuws over de UEFA-coëfficiënt donderdagavond. Dankzij de successen van Club Brugge, Cercle Brugge, Gent, Union en Anderlecht heeft België zijn jaarlijkse coëfficiëntrecord verbroken, met in totaal 15.250 punten dit seizoen.

Deze nieuwe records bewijzen de kracht en de competitiviteit van de Jupiler Pro League.

"De Europese prestaties van onze clubs de laatste drie seizoenen zetten het Belgisch voetbal internationaal op de kaart. Dat we nu al voor het derde jaar op rij een nieuw record op de tabellen zetten, telkens met andere clubs, bewijst de sterkte en competitiviteit van onze Jupiler Pro League."

"Deze resultaten zijn geen toevalstreffers maar het resultaat van sterk sportief beleid van onze clubs. We zetten alweer een stap in het dichten van de kloof met de absolute top", juichte de CEO van de Pro League, Lorin Parys, in een verklaring.

Lorin Parys in de wolken na het record van België in de UEFA-coëfficiënt

Hoewel deze Europese campagne nog niet is afgelopen, aangezien de twee Brugse teams de achtste finale zullen spelen, hoopt Lorin Parys dat deze prestaties in de toekomst nuttig zullen zijn. Dit terwijl België zijn beste jaar beleeft sinds de introductie van de UEFA-coëfficiënt in 1979.

"Het is tegelijk ook een aanmoediging om daar met al onze clubs verder op te bouwen", gaat Parys verder. 'We hopen dat de Brugse afvaardiging het record nog scherper stelt, maar België doet sowieso een goede zaak. Na drie sterke seizoenen staan we stevig op de achtste plek in de ranking, goed voor minstens twee Champions League-tickets in 2026-2027', luidt de verklaring van de Pro League nog.