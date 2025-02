Dubbel probleem voor KRC Genk? 'Ook hij is afwezig op training'

Dinsdagmiddag ontbraken twee sterkhouders bij KRC Genk. Wellicht raken ze niet speelklaar voor het duel met Charleroi.

KRC Genk hield vanmiddag een open training. Daar was geen spoor te bekennen van Hyeon-gyu Oh en Nikolas Sattlberger.

De Oostenrijker was ziek en heeft nog wat tijd nodig om te recupereren. De kans dat hij de match tegen Sporting Charleroi haalt lijkt bijzonder klein.

Ook Oh was niet van de partij. Na zijn invalbeurt tegen KAA Gent had hij last aan de hamstrings. Ook hij is onzeker voor de match tegen de Carolo’s.

Voor Sor is er dan wellicht wel goed nieuws. Als hij de week goed doorkomt op training, dan zit hij normaal weer in de selectie, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Ibrahima Bangoura koos enkel voor een looptraining. Normaal traint hij vanaf morgen weer gewoon mee met de groep en was dit enkel uit voorzorg.