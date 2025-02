"Ik ben daar fysiek ziek van geweest": Revanchegevoelens komen boven bij ex-speler uit JPL

Senne Lynen is sterkhouder bij Werder Bremen in Duitsland. De vraag is waar dat zal eindigen voor onze landgenoot.

Elf Belgen zitten er in de Bundesliga. Die zijn allemaal al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar enkel Senne Lynen van Werder Bremen niet. Hij had zelfs geen contact met Domenico Tedesco.

Nochtans is hij een graag gezien figuur in Duitsland en spreken zijn sportieve prestaties boekdelen. Dat zorgt zelfs voor de nodige interesse van andere grote clubs. “Ik krijg hier veel appreciatie. Ik ben heel gelukkig bij Werder”, vertelt Lynen aan Het Nieuwsblad.

Werder Bremen wil zelfs zijn contract openbreken, maar daarop is Lynen nog niet ingegaan. “Ik heb nog tweeënhalf jaar, er is geen haast. Het zijn ook pas beginnende gesprekken. Ik ben gevleid, absoluut, maar misschien wil ik op termijn ook zien waar mijn plafond ligt.”

Want Lynen blijft groeien in wat hij doet en de vraag is uiteraard waar het plafond van zijn carrière ooit zal liggen. “Tot dusver pikte ik elke stap hogerop vlot op. Waar eindigt dat?”

Je zou vermoeden dat dit niet in België is, maar dat wil Lynen zelf wel. “Op een dag keer ik terug, denk ik. Dan zal het met revanchegevoelens zijn, na die gemiste titel met Union.”

De gemiste titel hakte er stevig in. “Ik ben daar fysiek ziek van geweest, maar België is nu ver van mijn bed. Duitsland ligt me zó goed. En wat is hoger dan de Bundesliga? Eventueel de Premier League, maar voorts…”