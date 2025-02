Senne Lynen heeft één slechte statistiek, dankzij Tedesco: "Dat was, euhm, raar"

Elf Belgen spelen er in de Bundesliga. Maar in één statistiek komt Senne Lynen van Werder Bremen komt er niet in voor.

Openda, Vandevoordt, Vermeeren, Theate, Batshuayi, Duranville, Bornauw, Vranckx, Van der Heyden, Al-Dakhil en Senne Lynen.

Die eerste tien zijn allemaal al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar Lynen niet. Een opvallende statistiek toch voor een sterkhouder in de Bundesliga.

“Daar zeg je het… (zwijgt even) Ik heb met de vorige bondscoach nooit contact gehad”, zegt Lynen erover aan Het Belang van Limburg. “Dat was, euhm, raar. Maar het heeft niet veel zin meer om op die periode terug te komen, want die samenwerking is gestopt, zodus…”

Dat Tedesco geen bondscoach meer is, zorgt niet voor een vreugdedansje. “Groot nieuws was dat niet, hé. Ik denk dat iedereen wel kon voorspellen dat dat niet zou blijven duren. Misschien schept het nieuwe kansen voor mij. Dat valt te bezien, ik ken Rudi Garcia niet, maar…. Het mag gebeuren.”

Het is duidelijk dat zijn prestaties bij Werder Bremen in ons land onder de radar blijven. “Als je ziet wat ik hier aan het neerzetten ben, kun je moeilijk beweren dat ik het níet zou verdienen. Mocht Garcia me erbij halen, dan zou dat voor mij geen zotte verrassing zijn, of zo.”