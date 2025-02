Het einde van de Playoffs en de terugkeer naar een competitie met 18 teams: bent u VOOR of TEGEN?

De Pro League zou donderdag de terugkeer naar een klassiek format moeten bevestigen: 18 teams en geen Play-offs meer. Wat vindt het publiek hiervan? We vragen om UW mening!

Op donderdag zouden de clubs van de Pro League een beslissing moeten nemen die het Belgische voetbal zal revolutioneren. Of beter gezegd: de revolutie terugdraaien die plaatsvond 15 jaar geleden, toen onze competitie overstapte van een "klassieke" naar een format met Playoffs.

Na 15 seizoenen zou de Belgische competitie dus kunnen besluiten om terug te keren naar een format met 18 teams, zonder eindfase.

Deze beslissing zou naar verwachting donderdag worden goedgekeurd, omdat dit de enige is die door een tweederde meerderheid gesteund wordt, zelfs als er geen beter alternatief is gevonden of er geen overeenstemming is bereikt over een meer "ingewikkeld" format.

En wat als de grote winnaar van deze beslissing uiteindelijk... het publiek zou zijn? Al jaren verschijnen er spandoeken met "Anti Play-offs" in onze stadions. Het format met de top 6 en het verdelen van punten heeft nooit de supporters overtuigd en het verdwijnen ervan zal vermoedelijk niet veel tranen veroorzaken.

Wij vragen daarom UW mening: wat denkt u van het geplande verdwijnen (zelfs als het nog bevestigd moet worden) van de play-offs vanaf het seizoen 2025-2026? Reageer op onze poll, en als een ander format dan de 18-team competitie u zou bevallen, vermeld dit dan in de comments!