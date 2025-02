Meevaller voor Club Brugge? Sterspeler Aston Villa is heel twijfelachtig voor Champions League-confrontatie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Aston Villa maakt zich zorgen over de blessure van hun sterdoelman Emiliano Martínez na de wedstrijd tegen Crystal Palace. De Argentijn werd bij de rust gewisseld, nadat hij voor de wedstrijd al te maken had met een lichte blessure.

Tijdens de tweede helft bleek de blessure hem te veel te hinderen, waardoor hij niet verder kon spelen. Het is nu afwachten of Martínez op tijd fit zal zijn voor de aankomende Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

Martínez, tweemaal verkozen tot FIFA Doelman van het Jaar, maakte eerder in de wedstrijd een fout bij het doelpunt van Sarr. Echter, Aston Villa-trainer Unai Emery benadrukte dat de wissel niet te maken had met deze fout, maar met de blessure van de keeper.

"Martínez voelde gisteren al wat pijn, en hoewel hij voor de wedstrijd vertrouwen had, zei hij bij de rust dat hij zich niet goed voelde", verklaarde Emery.

De blessure komt op een ongelukkig moment voor Villa, die zich voorbereidt op een belangrijke reeks wedstrijden, inclusief de Champions League-confrontatie tegen Club Brugge. De club zal de situatie van Martínez de komende dagen nauwlettend volgen om te zien of hij voldoende herstelt voor de Europese wedstrijd.

Emery gaf aan dat Martínez voor de wedstrijd optimistisch was, maar dat hij zich halverwege de wedstrijd niet meer in staat voelde om door te spelen. Het blijft onduidelijk hoe lang de doelman geblesseerd zal zijn, maar het is duidelijk dat zijn afwezigheid een impact kan hebben op de komende wedstrijden van Villa.