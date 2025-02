Ruben Van Gucht speelt in op opvallende weddenschap met Miss België: "Ik heb contact gehad met haar, mijn raadsmannen zijn ermee bezig"

De afgelopen dagen ging er een opvallende weddenschap de ronde. Zou Ruben Van Gucht binnen een jaar trouwen met de nieuwe Miss België, Karen Jansen?

De weddenschap die vorige week werd opengesteld door het online casino Napoleon Sports, werd snel stopgezet. De reden: de weddenschap kon simpelweg niet gewonnen worden. Karen Jansen mag contractueel niet trouwen of kinderen krijgen tijdens haar eerste jaar als Miss België.

Ruben Van Gucht bleef echter geïnteresseerd. In de podcast 'Achter de Schermen' vertelde Van Gucht dat hij contact had gehad met Karen om te vragen of ze misschien wat extra geld konden verdienen met de weddenschap.

"Ik heb contact gehad met haar om te vragen of we misschien een centje kunnen bijverdienen", zegt Van Gucht in de podcast. "Helaas mag ze contractueel niet trouwen of een kind krijgen in het jaar dat ze Miss is, maar dan ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd: wat als je contractbreuk zou plegen?”

Van Gucht vroeg zich af: “Wat valt er dan weg? Wordt je kroon dan afgenomen? Of moet je een schadevergoeding betalen? Hoe hoog is die schadevergoeding?”

Helaas heeft Van Gucht het contract van Miss België nog niet kunnen inzien. "Maar mijn raadsmensen zijn er mee bezig”, voegt hij lachend toe.