Van Anderlecht naar Olympische Spelen: waarom persoonlijke balans cruciaal is voor sportprestaties

Jean-François Lenvain heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de Belgische sportwereld. En hij is niet van plan om daar binnenkort mee te stoppen.

Na lange tijd actief te zijn geweest in het sociale team van Anderlecht, te hebben gewerkt aan de kant van Union Saint-Gilloise en samen te hebben gewerkt met Remco Evenepoel, gaat Jean-François Lenvain verder met het leiden van het 'One + 1' project. Het project richt zich op het ondersteunen van atleten, met de nadruk op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en de voorbereidingen voor 2028.

"Naast de Olympische Spelen van 2024 was het doel vooral om hen op de lange termijn perspectief te bieden. In een omgeving waarin alles vaak draait om directe resultaten, wordt hun traject gekenmerkt door overwinningen, nederlagen, blessures en soms abrupte carrièreonderbrekingen", legt Jean-François Lenvain uit aan La Dernière Heure.

Het project richt zich niet op de sportieve of medische begeleiding van de atleten, aangezien die al goed geregeld is. In plaats daarvan biedt het team vier jaar lang menselijke begeleiding en helpt atleten herinneren dat zij niet alleen worden gedefinieerd door hun prestaties.

Een gezond lichaam in een gezonde geest

De structuur wil de atleten helpen om dit zeer competitieve omgeving zo goed mogelijk aan te pakken. "Op 25-jarige leeftijd wordt een sporter beschouwd als een gevestigde waarde, terwijl hij elders nog student zou zijn of aan het begin van zijn professionele carrière zou staan. Ze worden geconfronteerd met enorme druk."

Om buiten de sport te groeien, organiseert 'One + 1' onder andere ontmoetingen tussen atleten uit verschillende disciplines, terwijl ze worden aangemoedigd om een stichting op te zetten of een project te ondersteunen. "Ik heb altijd geloofd dat om op het veld uit te blinken, je ook in alle aspecten van het leven moet uitblinken. Atleten die trouw blijven aan hun waarden en persoonlijk evenwicht, presteren beter".