STVV komt met opvallende reactie over competitieformat: "Geen cadeaus"

STVV leek deze week plots gered. Doordat het nieuwe competitieformat mogelijk al volgend seizoen in voege zou zijn gegaan, zou er geen rechtstreekse daler meer zijn. Uiteindelijk is er wel nog een bocht gepakt en dus is het opnieuw alle hens aan dek voor De Kanaries.

STVV staat momenteel op een veertiende plaats met 25 punten. De kloof met de eerste veilige plaats is vijf punten, de komende weken staan er tegen Kortrijk en Beerschot belangrijke wedstrijden op het programma.

Geen cadeaus

Het nummer veertien speelt barrages tegen de winnaars van de play-offs in de Challenger Pro League, de laatste twee teams zakken rechtstreeks. En dus is het opnieuw alle hens aan dek voor STVV, zoveel is duidelijk.

“Het is goed dat er nu duidelijkheid heerst, we houden dezelfde focus als voordien", was STVV-voorzitter David Meekers formeel in Het Belang van Limburg.

Veel op het spel

“De berichtgeving eerder deze week was te snel en voorbarig, we zijn er altijd kalm onder gebleven. Het had ook een dubbel gevoel gegeven om het behoud ‘cadeau’ te krijgen via een externe ingreep. Dat moet je op een sportieve manier verdienen. We zijn nog steeds overtuigd dat dat gaat lukken.”

"Het huidige systeem zorgt voor onnodige nervositeit bij heel wat ploegen. We zijn ook eindelijk verlost van het gedrocht play-off 2, een competitie waarin er voor veel ploegen niets meer op het spel staat."