Nieuw opvallend avontuur in België voor ex-speler Cercle, Kortrijk en Anderlecht

Wie kent Kanu nog? De Braziliaanse middenvelder speelde in het verleden bij onder meer Anderlecht, KV Kortrijk en Cercle Brugge. Nu heeft hij een nieuwe ploeg gevonden.

Kanu speelde tot in 2023 bij Rupel Boom, maar daar vertrok hij. Hij tekende toen een contract bij KVV Zelzate. De club wilde het behoud verzekeren. Zelzate stond op dat moment op de 16e plaats in de A-reeks van de 2e amateurafdeling.

Terugkeer naar België

"De 36-jarige Braziliaan, die bij onze club met een amateurcontract voetbalde, tekende bij de Oost-Vlamingen een profcontract en hoopt met Zelzate het behoud te kunnen bewerkstelligen", klonk het toen op de website van Rupel Boom.

En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken. Kanu zelf presteerde ook goed en vertrok daarna voor een avontuur in het buitenland richting Besa, in de Albanese tweede divisie. Maar dit avontuur duurde slechts zes maanden: op 31 januari keerde Kanu terug naar Zelzate, in de Belgische Tweede Amateurklasse.

Op naar eerste amateurklasse?

"Ik ben teruggekomen naar België omdat Zelzate de ambitie heeft om naar de eerste divisie te promoveren. Ik werk ook aan het behalen van mijn UEFA B-diploma," verklaarde hij in een interview met La Dernière Heure.

Op het veld gaat alles goed: Kanu heeft de laatste vier wedstrijden gespeeld, Zelzate is ongeslagen sinds december en staat nu op de tweede plaats in het klassement.