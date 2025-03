🎥 Lid van de 'Gouden Generatie' gelooft in nieuwe lichting Rode Duivels: "De kwaliteit is indrukwekkend"

Als international heeft Thomas Meunier veel vertrouwen in de nieuwe generatie Rode Duivels. De rechtsachter van LOSC wil dolgraag met de Rode Duivels naar het WK 2026.

In een interview met Pickx + Sport, had Thomas Meunier zijn enthousiasme geuit om met Rudi Garcia te werken, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De rechtsback van Lille vindt dat hijzelf en anderen van de 'Gouden Generatie' nog veel te bieden heeft aan deze jonge groep.

"De ervaren spelers, zoals Romelu, Kevin, Yannick en anderen, hebben de taak om de jongere generatie te laten zien hoe het team zich ontwikkeld. Ze moeten uitleggen dat er succesvolle periodes waren en dat deze niet zomaar uit het niets zijn ontstaan."

"De gouden generatie begon zich tussen 2010 en 2012 te manifesteren, het duurde tot 2018 voordat er iets bereikt werd. Niet alles gebeurt in een dag en we beginnen niet van nul. De kwaliteit van de jonge spelers, zoals Doku, Fofana of Bakayoko, ... is indrukwekkend."

Thomas Meunier onder de indruk van de nieuwe generatie Rode Duivels

Thomas Meunier heeft met eigen ogen gezien dat het waarschijnlijk nog lang zal duren voordat deze nieuwe generatie haar beste niveau bereikt. Toch verzekert de voormalige speler van Club Brugge, Dortmund en PSG dat dit 'nieuwe team' voldoende kwaliteiten heeft om grote dingen te bereiken.

"Ik zie ze presteren in hun clubs, ze scoren of assists geven. Het is echt uitzonderlijk, de mensen realiseren zich nog niet de rijkdom. Nog niet iedereen speelt in zeer grote clubs, zoals Real Madrid, Barça of Manchester United. Maar er zijn veel goede spelers die in de komende jaren bij de grootste clubs zullen doorbreken."