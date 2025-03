Gaan bestuur Club Brugge en Nicky Hayen nog op één lijn zitten? Binnenskamers is er al een beslissing genomen over de Champions League

Na de 1-3 nederlaag tegen Aston Villa is het vrij duidelijk voor het bestuur: de Champions League-campagne van Club Brugge loopt op zijn einde. Intern was al langer beslist dat de Jupiler Pro League nu de absolute prioriteit krijgt. De vraag is of Nicky Hayen ook volledig meegaat in die strategie.

Club Brugge heeft de voorbije maanden een loodzwaar programma afgewerkt. De combinatie van de Champions League en de competitie heeft de ploeg fysiek en mentaal uitgeput. De achterstand op koploper Genk is ondertussen zorgwekkend en de slechte resultaten van de laatste weken tonen aan dat de ploeg moeite heeft om het juiste evenwicht te vinden, schrijft HLN. De drukke agenda heeft zijn tol geëist. Blessures bij spelers als Joaquin Seys en de vermoeidheid bij Christos Tzolis zijn daar duidelijke signalen van. Ook Chemsdine Talbi presteert ondermaats, mogelijk door de ramadan. Club heeft een zware periode achter de rug, en de komende weken moeten alle energie en middelen ingezet worden om zich opnieuw op de competitie te focussen. Nicky Hayen gelooft echter nog steeds in een stunt in Birmingham. Hij blijft ervan overtuigd dat Club Brugge kansen heeft om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Zijn strijdvaardigheid is bewonderenswaardig, maar het bestuur zal wellicht een andere koers willen varen. De Jupiler Pro League is nu de enige manier om volgend seizoen opnieuw op het hoogste Europese niveau te spelen. Dat betekent dat Hayen keuzes zal moeten maken. In de derby tegen Cercle Brugge en de daaropvolgende wedstrijd tegen Charleroi moet hij zijn sterkste ploeg opstellen. Spelers sparen voor de terugmatch tegen Aston Villa lijkt uitgesloten. Het risico op nog meer puntenverlies in de competitie is simpelweg te groot. Club Brugge bevindt zich op een cruciaal moment in het seizoen. De Champions League-droom was mooi, maar de realiteit van de Belgische competitie eist nu alle aandacht. Als de ploeg volgend jaar opnieuw op het hoogste niveau wil meedoen, moet het nu voluit voor de titel gaan.