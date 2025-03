Genk - Union en Standard - Antwerp verplaatst, Pro League neemt beslissing over wedstrijden Club en Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Speeldag 30 in de Jupiler Pro League is normaliter een wedstrijddag waarbij alle wedstrijden op hetzelfde moment worden gespeeld. Twee wedstrijden werden echter verlegd naar een ander moment. De rest blijft wél staan, al lagen er eigenlijk nog meer mogelijkheden.

Het is elk jaar opnieuw een strijd tussen de spanning en de rechtenhouders. De laatste speeldag in België wordt normaal gezien 'klassikaal' afgewerkt, zodat niemand voordeel kan halen uit het weten van andere resultaten.

Twee wedstrijden verplaatst

Met oog op de play-downs en de plaatsing voor de Champions' Play-Offs is dat van groot belang. Ondertussen zijn er echter al heel wat zekerheden, want de zes ploegen die gaan strijden om de titel zijn ondertussen gekend.

Enkele andere ploegen spelen ondertussen eigenlijk voor niets meer, want zij zijn zeker van de Europa Play-Offs. En dus konden een aantal wedstrijden verlegd worden.

Andere wedstrijden niet verplaatst

Genk - Union SG is verplaatst naar zaterdagavond, terwijl Standard - Antwerp vroeger zal worden gespeeld op zondag. Ook Club - Charleroi en Gent - Kortrijk hadden in principe op een ander uur of dag kunnen gespeeld worden, maar dat zal niet gebeuren.

De lokale overheden en de rechtenhouder zaten daarover samen deze week: "Alle andere wedstrijden van speeldag 30 gaan op hetzelfde moment door op zondag 16 maart om 18u30", is het slotwoord van de Pro League.