Genk-spits mag dromen van debuut: ex-spitsen van Genk betalen het gelag

Het gaat goed met KRC Genk. De Limburgers staan (voorlopig) los op kop in de Jupiler Pro League en gaan als favoriet de Champions' Play-Offs in. Daarvoor mogen ze heel wat spelers danken, maar de statistieken van Tolu Arokodare mogen uiteraard zeker niet onder stoelen of banken worden gestoken.

Tolu Arokodare is aan een uitstekend seizoen bezig bij KRC Genk. Na een aarzelend begin is hij helemaal losgekomen bij De Limburgers en rijgt hij de doelpunten aan elkaar. Met inmiddels al zestien competitiegoals lijkt Tolu Arokodare zelfs op weg naar de Gouden Stier. En dat is ook de clubs in het buitenland niet ontgaan. 23 for Rwanda & Zimbabwe WCQ #soarsupereagles pic.twitter.com/uVa61KUFC4 — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) March 11, 2025 Zijn transferwaarde op Transfermarkt schiet als een paddenstoel uit de grond en diverse buitenlandse topclubs kwamen hem al scouten. Ondertussen zijn ze ook in Nigeria helemaal wakker geschoten voor de speler. Super Eagle Nadat hij eerder al tot de voorselectie behoorde van de Super Eagles mag hij zich nu ook daadwerkelijk opmaken voor een wedstrijd bij de nationale ploeg. Met Moses Simon, Osimhen en Victor Boniface is de concurrentie groot - en ook met een 'Belgisch' randje. Toch zijn de wedstrijden in de WK-kwalificatie tegen Rwanda en Zimbabwe een mogelijk interessant gegeven voor de speler. Opmerkelijk: Paul Onuachu en Cyriel Dessers - ook spitsen met een verleden bij Genk - zijn er deze keer niet bij.