Zelfs de supporters van Aston Villa vallen in katzwijm voor speler Club Brugge: "Waanzinnig, een beest"

Er wordt zelfs al gesproken van een absoluut record. Joel Ordonez maakte dit seizoen dan ook al veel indruk bij Club Brugge. De 20-jarige verdediger start meestal onder Nicky Hayen en is ook van belang in de Champions League-wedstrijden.

De prestaties van de 20-jarige Ecuadoriaan gaan dan ook niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Eerst was er de aandacht van Liverpool, daarna roerden ook Newcastle United en Aston Villa zich.

En mogelijk komt er deze zomer een leuke transfer voor hem aan. Ook tegen The Villans maakte hij opnieuw indruk en zo maakte hij ook wat wakker bij de supporters op X.

Never in my life have I seen a center back bully Ollie Watkins the way Joel Ordonez is. pic.twitter.com/dnYDhN9tMz

Zeker ook de supporters van Aston Villa zelf zouden de speler heel graag zien komen. Of dat zal lukken? Dat moet de komende weken en maanden nog blijken.

Bij Club Brugge zijn ze in ieder geval zeer duidelijk: er zal boter bij de vis moeten komen om hem los te weken.

Joel Ordóñez’ recovery defending is top notch. Incredible pace, ground-eating, just when you think his marker has got a yard on him, he recovers incredibly.



Top CCB/RCB in the making— very very good on the ball too, finds the right solutions in deep build-up..#AVLCLU