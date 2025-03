Ajax neemt per direct afscheid van clublegende vanwege gezondheidsproblemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ajax en Klaas Jan Huntelaar hebben in onderling overleg besloten om zijn contract te beëindigen. Huntelaar, die sinds oktober 2023 met een burn-out thuis zat, was sinds 2022 werkzaam als technisch manager bij Ajax.

Na een succesvolle carrière als speler bij Ajax, keerde Huntelaar in 2022 terug als technisch manager om zich bezig te houden met het transferbeleid van de club. Samen met Gerry Hamstra was hij verantwoordelijk voor de technische zaken van Ajax.

In oktober 2023 kreeg Huntelaar te maken met een burn-out, waardoor hij tijdelijk zijn werk stopzette. De beëindiging van zijn contract is in overleg tussen Huntelaar en Ajax, waarbij de club de nadruk legt op zijn gezondheid.

"Klaas Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel", aldus technisch directeur Alex Kroes op de clubwebsite.

Afscheid van een clublegende

Als speler was Klaas Jan Huntelaar een legende bij Ajax. In meer dan 250 wedstrijden scoorde hij 158 doelpunten en won hij twee landstitels en drie bekers.

Daarnaast speelde hij 76 keer voor Oranje. De Nederlander speelde in Europa voor onder andere Schalke 04, Real Madrid en AC Milan.