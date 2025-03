Belgische coëfficiënt viert hoogtij ... en wat binnen twee jaar?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Europese avontuur van de Belgische clubs zit erop. Na de uitschakeling van Club Brugge (in de Champions League) en Cercle Brugge (in de Conference League) kan het eindbilan worden opgemaakt.

Dankzij de overwinning van Cercle Brugge in hun terugwedstrijd tegen het Poolse Bialystok, kwamen er nog eens 0.400 punten bij voor de Belgische ranking.

Recordhoogtes

Dit seizoen leverde op die manier in totaal 15.650 punten op voor de UEFA-coëfficiënt, een nieuw record voor ons land. Over de voorbije vijf jaren worden we daarmee achtste, voor dit seizoen zal het een zevende plaats worden.

Dit seizoen presteerden we in de breedte heel erg sterk met onze vijf ploegen. Ook de komende jaren zullen we dezelfde Europese tickets krijgen als de afgelopen jaren. Club Brugge maakt zelfs nog aanspraak om eventueel als tweede een extra Europees ticket af te dwingen.

Binnen twee jaar zesde in Europa?

De stevige coëfficiënt laat toe om te blijven bouwen aan een sterker Belgisch clubvoetbal op het Europese toneel. Volgend seizoen ligt er opnieuw een kans om nog dichter bij de top te komen, zoveel is duidelijk.

Op basis van de laatste drie jaar staan we op een zesde plaats in Europa. De kloof met Portugal aan het begin van volgend seizoen wordt minder dan drie punten, waardoor de zevende plaats volgend jaar binnen handbereik ligt. Een jaar later gaat ook het recordjaar van Nederland weg.