Bondscoach Garcia verklaart keuzes voor Heynen, Mechele, Vanaken en Lammens: "Logisch lijkt me"

Bondscoach Rudi Garcia heeft in zijn selectie plaats gemaakt voor een paar jongens die door Domenico Tedesco steevast over het hoofd werden gezien. Hans Vanaken, Brandon Mechele en Bryan Heynen zijn er immers bij. En met Senne Lammens is ook Antwerp vertegenwoordigd uit de JPL.

Vijf jongens uit de Belgische competitie met ook nog Maxime De Cuyper erbij. Dat is al even geleden. Garcia benadrukte het belang van deze spelers binnen hun clubs en hun prestaties in de nationale competitie. “We kiezen voor de beste spelers van de topploegen in België", aldus Garcia.

Hans Vanaken, de aanvoerder van Club Brugge, keert terug in de selectie na een periode van afwezigheid. Zijn laatste optreden voor de nationale ploeg dateert van november 2022. “We kennen Vanaken natuurlijk", zei Garcia. “Hij is een speler met ervaring en kan iets toevoegen aan de groep.”

Brandon Mechele, eveneens van Club Brugge, werd voor het laatst opgeroepen in juni 2022. Zijn terugkeer in de selectie is een erkenning van zijn constante prestaties in de verdediging van zijn club. “Mechele speelt bij een topclub en doet het daar goed", verklaarde Garcia.

Bryan Heynen, de aanvoerder van KRC Genk, maakt zijn opwachting bij de Rode Duivels. Hij heeft nog geen officiële caps voor de nationale ploeg, maar zijn rol als leider bij Genk en zijn constante prestaties maken hem een waardevolle toevoeging. “Heynen is een speler met veel kwaliteiten", aldus Garcia. “Hij staat ook eerste met Genk, dus was dat voor mij een logische keuze.”

Doelman Senne Lammens van Club Brugge is ook opgenomen in de selectie. Hoewel hij nog geen minuten heeft gemaakt voor de nationale ploeg, wordt zijn potentieel erkend door de technische staf. “We kijken ook naar de toekomst", zei Garcia.

Garcia's keuze om spelers uit de Jupiler Pro League op te roepen, zal op gejuich onthaald worden, want velen vonden dat ze telkens over het hoofd werden gezien of eerst een transfer naar het buitenland moesten maken. “Ik heb gekeken naar de Belgische competitie, zoals ik op mijn eerste dag hier gezegd heb", verklaarde hij.