Nicky Hayen krijgt pertinente vraag over titelstrijd: "Dat is er eentje voor het bestuur"

Club Brugge heeft zijn Europese avontuur afgesloten en richt de blik nu volledig op de Jupiler Pro League. Trainer Nicky Hayen is strijdvaardig: "We zijn er klaar voor en willen dat ook laten zien."

De nederlaag tegen Aston Villa werd snel verwerkt. Hayen en zijn staf bespraken kort enkele aandachtspunten, maar uitgebreide analyses bleven achterwege. “We hebben er een paar puntjes uitgehaald, maar verder moet je dat niet te veel meer analyseren", aldus de coach bij HLN.

Binnen de club heerst er geen gevoel van opluchting, maar men erkent wel dat de focus nu volledig op de competitie kan. “Je wil altijd door in Europa, maar nu kunnen we ons volledig richten op de titelstrijd", klinkt het bij blauw-zwart.

In de competitie liet Club vaak punten liggen rond Champions League-wedstrijden, iets wat volgens Hayen deels te maken heeft met het menselijke aspect. “Vanaf nu valt er niets meer te controleren. We bekijken het match per match en willen tonen dat we er klaar voor zijn, te beginnen tegen Charleroi.”

Naast de titelstrijd wacht ook nog de bekerfinale op 4 mei. Toch blijft de landstitel de absolute prioriteit. “Die is noodzakelijk om van een geslaagd seizoen te spreken, ook al win je de beker en haalde je de achtste finales van de Champions League", geeft Hayen aan.

Of het seizoen zonder titel als mislukt wordt beschouwd, laat de coach in het midden. “Dat is een vraag voor het bestuur. Wij gaan er niet vanuit dat we géén kampioen worden, maar dat geldt ook voor Genk en Union, die in uitstekende vorm verkeren.”