Club Brugge duwt KRC Genk nog wat dieper, RWDM en La Louvière doen Zulte Waregem bibberen

In de Challenger Pro League stonden op vrijdag al drie interessante en pittige duels op het programma. Daarin kwamen twee topclubs in actie en kregen we in totaal liefst zeven doelpunten te noteren.

RWDM kon met een overwinning op bezoek bij SK Beveren - die andere ploeg in vorm - de leidersplaats (voorlopig) steviger in handen nemen. En de Brusselaars namen de thuisploeg op de Freethiel meteen in een strenge wurggreep.

RWDM steviger leider

Halfweg de eerste helft maakte Laaziri er 0-1 van, tien minuten later was de wedstrijd gespeeld na een owngoal van Beveren. RWDM is zo ruimer leider in de Challenger Pro League.

La Louvière is voorlopig de nieuwe nummer twee geworden. Ook zij sprongen op en over Zulte Waregem na een 2-1 thuiszege tegen Lierse. Gobitaka en een strafschop - omgezet door Botella - wisten een vroege achterstand via De Schrijver uit.

Club Brugge klopt Jong Genk

Club NXT van zijn kant wist in een duel met Jong Genk de Limburgers nog wat dieper in de put te duwen. De West-Vlamingen wonnen met liefst 3-0 van de Limburgers.

Campbell en twee keer Furo zorgden ervoor dat Genk helemaal laatste blijft. Zoals geweten kunnen zij niet degraderen, dus het is nog maar de vraag wat er de komende weken zal gebeuren.