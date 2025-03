Duidelijke woorden: Dirk Kuyt laat zich uit over toekomst bij Beerschot ... of elders in België

Beerschot speelde dit seizoen al heel wat goede wedstrijden, maar toch lijkt het een vogel voor de kat met oog op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag ook wat er met coach Dirk Kuyt zal gebeuren.

Dirk Kuyt toonde zich dit seizoen al een paar keer kritisch voor het bestuur van Beerschot en deze winter kreeg hij ook niet meteen alle transfers die hij wou, terwijl Verlinden (op een slecht moment) verkocht werd.

Redding moeilijk of onmogelijk?

De Mannekes staan nog steeds helemaal onderaan in het klassement en de kans dat de club zich nog zal redden? Die lijkt steeds kleiner te gaan worden. Einde verhaal zo voor Beerschot ... en voor Kuyt?

De Nederlandse coach maakte de club vorig seizoen kampioen in de Challenger Pro League. Probeert hij volgend seizoen nog eens hetzelfde? Dat lijkt niet meteen te gaan gebeuren.

Grondige veranderingen?

"Ik heb onlangs een huis gekocht in Antwerpen, dus voorlopig zie ik mijn toekomst in België. Bij Beerschot of niet, dat zal moeten blijken", laat Kuyt zich in Het Nieuwsblad uit over zijn toekomst.

"Ik heb voor mezelf wel uitgemaakt dat er een aantal zaken grondig gaan moeten veranderen om me hier te houden. Om goed te werken en te presteren zijn bepaalde randvoorwaarden nodig. Dan heb ik het in de eerste plaats over de trainingsomstandigheden."