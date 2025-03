Vreemde afwezige bij de Belgische beloftenploeg... maar binnenkort Rode Duivel? "Aan hem zou ik veel raad vragen"

Hoewel hij ontbrak in de recente selectie van de Rode Duivels, laat Lucas Stassin het hoofd niet hangen. De spits van Saint-Étienne blijft ambitieus en hoopt op korte termijn zijn eerste oproep te verdienen. Zijn grote voorbeeld? Romelu Lukaku, natuurlijk.

Stassin was een van de opvallende afwezigen op de U21-selectielijst. Ondanks zijn indrukwekkende cijfers in de Ligue 1 – zes doelpunten en vijf assists sinds de start van het seizoen – kreeg hij geen oproep van bondscoach Gill Swerts voor de komende oefenwedstrijden van de jonge Duivels.

De aanvaller, die al negen keer werd geselecteerd voor de nationale jeugdelftallen, had uiteraard graag van de partij geweest, maar maakt er geen drama van. Zijn uiteindelijke doel ligt hoger: de Rode Duivels.

"Spelen voor België zou een droom zijn", zegt Stassin. "De concurrentie is zwaar, met Lukaku en Openda die onmisbaar zijn en Batshuayi en Benteke die nog steeds een rol kunnen spelen. Spelen met De Bruyne of De Ketelaere achter mij zou geweldig zijn, maar als het deze keer niet lukt, moet ik gewoon nog harder werken voor de toekomst."

De jonge spits hoopt dat hij op termijn de kans krijgt om zich te bewijzen en kijkt alvast op naar zijn grote voorbeeld. "Als ik ooit word opgeroepen, zou ik veel advies vragen aan Romelu Lukaku", zegt hij. "We hebben elkaar al een paar keer ontmoet in Tubeke, hij is inspirerend. Als ex-Anderlecht-spelers hebben we een natuurlijke band, vooral omdat hij een rolmodel is voor elke jonge spits."

De concurrentie in de Belgische aanvalslinie is stevig, maar Stassin gelooft in zijn kansen. Met zijn huidige prestaties in Frankrijk houdt hij de deur naar de nationale ploeg alvast op een kier.