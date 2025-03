Antwerp krijgt er wat concurrenten bij: halve top 6 blijkt geïnteresseerd in het binnenhalen van smaakmaker

Er is heel wat interesse in de handtekening van Daam Foulon, wiens contract eindigt aan het einde van dit seizoen. Naast Antwerp zouden nu ook Union en Gent interesse hebben in de 25-jarige vleugelspeler van KV Mechelen.

Het is een seizoen van ups en downs geweest voor Daam Foulon. De linkervleugel miste geen minuut voor Malinwa tussen juli en november en leek bezig aan het seizoen van zijn leven. Hij miste enkel anderhalve wedstrijd door een hersenschudding die hij tegen Cercle opliep.

In december liep het mis voor Foulon. Hij scheurde zijn hamstring en was drie maanden buiten strijd. In februari speelde hij opnieuw zijn eerste minuten en speelde hij de vorige twee wedstrijden weer de volledige 90 minuten.

Ondanks het feit dat Foulon die zware blessure heeft gehad, kent hij redelijk wat interesse van topclubs uit ons land. Deze zouden hem gratis kunnen binnenhalen, aangezien zijn contract eindigt op 30 juni dit jaar.

Antwerp, Union en Gent

Het was al geweten dat Antwerp interesse had in Foulon. Zij zullen Olivier Deman niet overnemen van Werder Bremen en moeten dus op zoek naar een vervanger voor die linkerflank, wat perfect bij Foulon past.

Nog een team waar een profiel als Foulon perfect zou passen, is Union. De Brusselaars zouden ook interesse hebben in de Mechelaar. Zijn profiel is ideaal voor de linkerflank van Union, waarop hij alle vrijheid zal krijgen.

De Brusselaars hebben daar wel al enkele namen rondlopen voor de linkerflank. Maar Niang is te wisselvallig, Boufal opereert beter in een vrije rol achter de spits en van Teklab zijn ze in Brussel niet al te tevreden.

Naast Antwerp en Union is ook KAA Gent geïnteresseerd in Foulon. De vraag is alleen hoe concreet die interesse is. Bij Gent lopen immers al Tiago Araujo en Archie Brown rond, die op de linkerflank kunnen spelen.

Buitenland

Voor wie Foulon uiteindelijk zal kiezen, valt nog af te wachten. Er is wel een van de drie geïnteresseerden die al bijna zeker is van een plekje in Europa, namelijk Union. Het zou de eerste keer zijn dat Foulon in Europa speelt.

Een overstap naar Brussel zou dus niet misstaan voor Foulon, maar er kunnen nog steeds geïnteresseerde clubs uit het buitenland opduiken die de linkerflank willen binnenhalen. Het belooft nog een drukke zomer te worden voor Foulon.