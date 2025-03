Gert Verheyen en Peter Vandenbempt vallen net niet van hun stoel na trainersontslag in de JPL: "Waanzin, dit is echt om te lachen"

Ferdinand Feldhofer is niet langer coach van Cercle Brugge. De Vereniging besliste maandagavond om zijn coach op straat te zetten.

Cercle Brugge zal de Relegation Play-offs beginnen met een nieuwe coach. De reeks van acht wedstrijden zonder zege en de Europese uitschakeling hebben Ferdinand Feldhofer zijn job gekost.

De nederlaag tegen Anderlecht leek de druppel te zijn. De Vereniging ging met 3-0 onderuit, al had het zeker ook de kansen om er zelf iets van te maken. Na afloop reageerde hij verslagen. Bij Extra Time kregen ze het nieuws ook binnen, heet van de naald.

Peter Vandenbempt snapte er niet veel van. "Hij was vanmiddag nog op een bijeenkomst over de arbitrage", merkte de commentator op. "Ik vind het echt om te lachen. Het is waanzin. Ik vind het op het belachelijke af", had Gert Verheyen erover te zeggen.

De resultaten bleven uit, al speelde Cercle wel goede wedstrijden. Kansen genoeg op Anderlecht, alleen viel de goal maar niet. "Had Feldhofer ze zelf moeten maken dan?", pikte Vandenbempt in.

"Als je je spits én Olaigbe verkoopt, dan zou het weleens kunnen dat je geen goals meer maakt. Wie zou dit ontslag toch beslist hebben bij Cercle?", besluit hij.