Serge Gumienny ziet dat de VAR een enorme fout maakte afgelopen weekend

Afgelopen weekend was er, opnieuw, veel te doen om beslissingen van de arbitrage. Serge Gumienny zag een enorm belachelijke strafschop gefloten worden.

Vorig weekend waren ze bij verschillende clubs niet blij over beslissingen van de arbitrage. Met name STVV en Beerschot voelden zich bestolen. Beide coaches reageerden op heel verschillende manieren.

Felice Mazzu haalde snoeihard uit en probeerde het algemene probleem van de scheidsrechters aan te kaarten. Dirk Kuyt bleef op zijn beurt heel rustig en wou er niet veel over kwijt. Volgens Serge Gumienny had hij nochtans redenen om te klagen.

"De meest belachelijke strafschop werd gefloten op het veld van Beerschot. Daar werd Rommens in het gezicht geraakt door een achterwaartse armbeweging van Van La Parra", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik moest de herhaling drie keer opnieuw bekijken voor ik zag wat er aan de hand was. Ik vind dit spijkers op laag water zoeken. Een typisch voorbeeld van een overijverige VAR", gaat Gumienny verder.

"Maar als een ref naar het scherm wordt geroepen, moet hij al stevig in zijn schoenen staan om bij zijn beslissing te blijven." Iets was Jan Boterberg deed toen de VAR hem terugfloot om een strafschop niet toe te kennen. "Op dat vlak toonde Boterberg wel persoonlijkheid, al zullen ze daar bij STVV misschien anders over denken."