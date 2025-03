Nog een verrassing van formaat: ook Club Brugge is een belangrijke trainer kwijt

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe coach voor zijn beloftenploeg. Robin Veldman, die sinds afgelopen zomer Club NXT onder zijn hoede had, verlaat de Belgische club met onmiddellijke ingang. De 39-jarige Nederlander wordt de nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen.

Voor Veldman betekent dit een terugkeer naar een bekende omgeving. Hij werkte eerder jarenlang in de jeugdopleiding van Heerenveen voordat hij in 2017 naar Ajax vertrok. Nadien volgden passages bij Anderlecht en het Schotse Queen’s Park FC, voor hij in de zomer van 2024 in Brugge neerstreek.

Zijn vertrek komt onverwacht voor Club Brugge, dat Veldman aanstelde om de talenten van Club NXT klaar te stomen voor het eerste elftal. Onder zijn leiding draaiden de Brugse beloften mee in de Challenger Pro League, de Belgische tweede klasse. De club moet nu op zoek naar een opvolger voor de rest van het seizoen.

Bij Heerenveen zal Veldman de opvolger worden van Robin van Persie, die eerder deze maand overstapte naar Feyenoord. De Friezen zaten zonder vaste hoofdtrainer en moesten tijdelijk rekenen op Henk Brugge. Die had echter niet de juiste trainersdiploma’s om langer dan vier wedstrijden de ploeg te leiden.

De deal wordt vrijdag officieel afgerond, waarna Veldman maandag al voor het eerst op het trainingsveld zal staan. Heerenveen rekent op zijn expertise en wil hem een contract aanbieden tot de zomer van 2027. Zijn eerste wedstrijd aan het roer wordt een uitduel tegen FC Utrecht.

Voor Club Brugge is het vertrek van Veldman een tegenvaller, aangezien de club een stabiele lijn wilde trekken in de ontwikkeling van zijn jeugdspelers. Het is nog onduidelijk wie hem zal opvolgen bij Club NXT.