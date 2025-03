Opluchting vlak voor de play-offs: Beerschot bevestigt zeer goed nieuws rond coach Dirk Kuyt

Het Disciplinair Comité heeft een beslissing genomen over Dirk Kuyt. De trainer van Beerschot krijgt geen sanctie na zijn negatieve uitlatingen over de arbitrage.

Ieder weekend worden er zeer discutabele beslissingen genomen en ieder weekend is er wel zeker één coach die het durft benoemen. Durven, want steeds vaker worden er ook straffen uitgedeeld wanneer een trainer zich negatief uitlaat over de arbitrage.

Bart Verhaeghe ging Lawrence Visser zelfs persoonlijk opzoeken om te zeggen dat hij heel slecht gefloten had. Visser moest nadien "niet belachelijk doen" volgens Verhaeghe. Hiervoor kreeg de voorzitter van Club Brugge één speeldag effectieve schorsing en één met uitstel.

Dirk Kuyt moest ook een sanctie vrezen na zijn uitspraken na de match tegen KAA Gent. "Er gaan twee gevoelens in mijn hoofd om. Eén is dat de arbitrage te weinig kennis van voetbal heeft, of twee: moedwillig worden wij hier vandaag benadeeld. De mensen moeten zelf maar invullen wat de waarheid is", zei hij bij DAZN toen.

Het DCP heeft besloten om hem geen straf op te leggen, dat bevestigt Beerschot nu zelf via zijn officiële kanalen. Het bondsparket wou hem nochtans twee speeldagen schorsen. Het DCP lijkt de coaches wat in bescherming te willen nemen.

Trainer Dirk Kuyt krijgt geen schorsing opgelegd en zal de komende wedstrijd zo op de bank kunnen plaatsnemen. #WeAre13 pic.twitter.com/jlr9uHpsUJ — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 20, 2025

"Door de kritische commentaar van Kuyt te sanctioneren, dreigt men trainers en verantwoordelijken in de toekomst af te schrikken om openlijk hun onderbouwde/eerlijke mening te geven over de arbitrage", klinkt het daar volgens Gazet van Antwerpen.