Filip Joos vol lof voor speler Anderlecht: "Bonus-malus van +105"

Anderlecht heeft de reguliere fase afgesloten op de vierde plaats. Waar zou Sporting Anderlecht echter staan zijn zonder zijn doelman Colin Coosemans? Iedereen is vol lof, ook Filip Joos.

Colin Coosemans heeft opnieuw uitstekend gepresteerd tegen Cercle Brugge. Ondanks de vrij strenge 3-0 score, was hij degene die het meeste werk moest verrichten. Dit met zes reddingen, waaronder enkele van hoog niveau, zoals bij het afgekeurde doelpunt.

Coosemans sterk bezig

Een mooie manier om zich te herstellen na de nederlaag in Westerlo, waar hij worstelde met de zon en fouten maakte die ook voor een tegendoelpunt zorgde.

Tegen De Vereniging was hij alweer helemaal de oude en dat hebben ook de analisten ten zeerste door. "Cercle Brugge had eigenlijk altijd moeten winnen van Anderlecht", vond ook Filip Joos in 90 Minutes.

Bonus-malus

"Coosemans mag eens raar draaien in Westerlo. Het was een foutje dat voor een rare goal zorgde, maar zijn bonus-malus is plus 105. En hoe hij dat schot van Hannes Van Der Bruggen redde?"

"Oh, hij was goed. Reddingen van het niveau van de Premier League." Een gevoel dat ook gedeeld werd door alle andere analisten in de zetels. Coosemans is dé man die Anderlecht op dit moment op het juiste spoor weet te houden.