Wat wil Bart Verhaeghe nog realiseren? Voorzitter zegt wat kampioen worden met Club Brugge of Europees goed presteren nu écht betekent

Bart Verhaeghe is altijd een man van grote ambities geweest. Met Club Brugge kampioen worden, Europees scoren... Hij is ondertussen 60 geworden. Wat wil hij nu nog realiseren?

Die vraag schotelde Het Laatste Nieuws hem voor. Verhaeghe bekijkt het niet enkel als voorzitter van Club Brugge maar ook als ondernemer en familieman. "Ik heb nog genoeg uitdagingen. Broeklin Brussels op de kaart zetten is er daar één van. Een nieuw stadion met Club Brugge een andere. Het verhaal daar is zeker nog niet ten einde."

Naast de activiteiten bij Club Brugge blijft Verhaeghe ook beschikbaar voor het belang van het Belgische voetbal. "Ik wil het Belgisch voetbal ook mee helpen evolueren in de goede richting. Samen met vele goede mensen. Dat blijf ik herhalen, want ik doe dit niet alleen. Ik ben hen net heel dankbaar dat ze mij meenemen in het verhaal", geniet Verhaeghe van teamwork.

Verhaeghe zegt wat hem voldoening geeft

"Samen met hen iets realiseren, zoals met Club kampioen worden of Europees goed presteren, of ons datacenter en Clublab beter laten functioneren: die zaken geven mij voldoening", verklaart hij. "Net zoals andere mensen inspireren." Steentjes in de rivier verleggen, zeg maar. Daar is het hem om te doen. "Het zijn kleine steentjes. Ik hoef ook niet alles te doen."

Verhaeghe heeft geen lijst met zaken die hij nog moet afvinken. "Ik heb geen juk op mij dat zegt: 'je moet dit en dat realiseren.' Het is eerder vanuit een ongedwongenheid en vanuit plezier dat ik dingen doe. Mensen zijn sociale dieren. Wij willen samen met andere mensen zijn. Samen werken, samen plezier maken, samen eten en drinken. Ik ben daarin niet anders dan de rest."

Club Brugge-voorzitter geniet van simpele dingen

Verhaeghe kan de eenvoud van het leven dus waarderen. "Met de familie eens meedoen aan de kwarttriatlon, of samen een mooie reis maken naar een dorpje in het zuiden van Italië: dat maakt mij blij. Simpele dingen."