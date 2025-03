Heeft de Karetsas-clan iedereen voor de gek gehouden door twijfel te zaaien? "Hij voelt zich al lange tijd Griek, hij heeft nooit geaarzeld"

De keuze van Konstantinos Karetsas voor de Griekse nationale ploeg is geen toeval. Volgens zijn vader Vaios heeft hij nooit overwogen om voor België te spelen. De jonge speler van Racing Genk voelt zich al zijn hele leven Grieks en maakte die keuze dan ook met volle overtuiging.

Karetsas beleeft een bijzondere periode in zijn nog prille carrière. Na lang nadenken over zijn sportnationaliteit koos het toptalent van Racing Genk voor Griekenland. Hij maakte inmiddels zijn debuut voor het nationale elftal en werd op 17-jarige leeftijd en vier maanden de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Griekse ploeg.

De Belgische voetbalbond had hem graag in het shirt van de Rode Duivels gezien, maar in het hoofd van Karetsas leek de keuze al lang vast te staan. Zijn vader, Vaios Karetsas, bevestigde dit in een interview met het Griekse medium Gazzetta na het historische doelpunt van zijn zoon.

"Onze kinderen worden opgevoed als Grieken, op alle vlakken. Konstantinos heeft zich altijd Grieks gevoeld. Hij zei altijd tegen me: 'Papa, als ik moet kiezen, zal ik altijd voor Griekenland gaan'", vertelt Vaios Karetsas.

"In het voetbal weet je natuurlijk nooit wat er kan gebeuren, maar de contacten met de Griekse bond verliepen vlot en zonder druk. Ze spraken op een vriendelijke manier met hem, wat hij enorm apprecieerde. Het is geweldig wat er is gebeurd, maar ondertussen moet hij gewoon weer naar school voordat hij opnieuw naar de training vertrekt."

Ondanks deze internationale doorbraak blijft de focus van Karetsas bij Racing Genk. Hij keert terug naar België om zijn ontwikkeling verder te zetten en hoopt op een collectieve prijs met zijn club. "Het belangrijkste is dat hij plezier blijft beleven aan het spel. Als hij geen plezier heeft, kan hij ook niet presteren", benadrukt zijn vader. "Zijn grote doel is om de titel met Genk te winnen. Wat er daarna komt, zien we wel. Op dit moment denken we enkel aan Racing Genk."