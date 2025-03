KRC Genk-coach Thorsten Fink verrast en zegt welke twee clubs titelfavoriet zijn

KRC Genk is enorm goed bezig dit seizoen. De titelambities worden volop uitgesproken, coach Thorsten Fink deed dat ook nog eens, al ziet hij wel een andere favoriet dan Genk.

KRC Genk is over de reguliere competitie al de beste club gebleken. Daardoor veroverden de Limburgers al een eerste ticket voor de Champions' Play-offs dit weekend van start zullen gaan.

De coach spreekt de titelambities nog eens volop uit. "Ik wil niet nummer 5 of 6 zijn, ik wil de nummer 1 zijn. Ik ben nu in Genk en hier hebben ze de ambitie om titels te winnen. Dat is wat ik leuk vind. Ik hou van deze druk", zegt hij volgens Sporza.

De club lanceerde dinsdag ook een campagne om de club zo goed mogelijk richting de vijfde landstitel te helpen. Voor Thorsten Fink is het een extra motivatie dat Club Brugge zo goed bezig is op alle fronten.

"Het zou niet goed zijn als Club 10 jaar aan de macht is. Voor de competitie zou het dus beter zijn, voor ons en onze fans ook", klinkt het bij de Duitse coach.

Hij zal met Genk vol voor de titel gaan, maar favoriet vindt hij zijn ploeg zeker niet. "Iedereen bombardeert ons tot favoriet, maar dat zijn we niet. Club en Union spelen geen Europees voetbal meer. Ze zijn dus fris."

"Zij blijven de favoriet en wij zijn de uitdager. Maar we zijn wel sterk genoeg om te zeggen dat we de titel willen", aldus Fink. Toch opvallend dat hij Union meer favoriet vindt dan dan zijn eigen club, waarmee hij al een heel seizoen op kop staat.