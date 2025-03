Ex-ploegmaat van Dries Mertens in Kortrijk voor de rechtbank voor straffe afpersingszaak

Vier jaar geleden stond hij bij Napoli nog naast Dries Mertens op training. Ondertussen moest hij zich voor de rechtbank verantwoorden voor de afpersing van een voertuig.

Nathan A. speelde vier jaar geleden bij Napoli en kende ondertussen passages bij Patro Eisden en SK Tongeren. Op dit moment zit hij zonder club.

Op 24 juli 2024 verwittigde een man de politie dat hij op de parking van het tankstation langs de E17 in Marke, deelgemeente van Kortrijk, van zijn voertuig was beroofd.

“Onder bedreiging van een wapen dwong een man met een bivakmuts hem de autosleutels van zijn gehuurd voertuig af te geven”, schetste de openbare aanklager, geciteerd door de Krant van West-Vlaanderen.

“Aanvankelijk leek het alsof het slachtoffer op weg was om een koopje te doen maar eigenlijk was hij bij drugshandel betrokken. De drie daders waren niet zozeer op de auto maar op de inhoud van het voertuig belust.”

De wagen werd amper een uur later al teruggevonden. Nathan A. kon later die dag samen met een kompaan in een geseind voertuig aan de kant gezet worden langs de snelweg. Na hun arrestatie vlogen ze een half jaar de cel in.

Zijn advocaat vertelde op de zitting dat Nathan A. slechts een beperkte rol speelde in heel de zaak. Hij vroeg de rechter om zijn cliënt niet meer naar de cel te sturen. Het vonnis wordt op 28 april uitgesproken.