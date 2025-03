Griffin Yow lijkt klaar voor de grote stap: "Daarom identificeer ik me sneller met zo'n speler"

Griffin Yow kwam in de zomer van 2022 naar KVC Westerlo en heeft zich in bijna drie jaar tijd bewezen al absolute publiekslieveling. Yow voelt zich goed in Westerlo en lijkt klaar om de volgende stap in zijn carrière te zetten.

De 22-jarige aanvaller heeft 11 doelpunten gescoord in 60 wedstrijden voor de club en heeft al drie keer gespeeld voor het nationale team van de Verenigde Staten. Een transfer naar een topcompetitie zou dan ook niet uit de lucht vallen. De aanvaller heeft altijd al een sterke band met de Premier League. “Ik was als kind fan van Chelsea", vertelt Yow in Het Nieuwsblad. “Ik heb urenlang genoten van de moves van Eden Hazard, dat was mijn favoriete speler. Misschien ook omdat hij net als ik geen reus is. Daarom identificeer ik me sneller met zulke spelers dan met een tank als Didier Drogba, of een raket als Kylian Mbappé.” Premier League “Mijn moeder was nationaal kampioen en ook mijn broer en zus hebben college soccer gespeeld", zegt Yow. Het was dan ook niet verrassend dat het gezin elke zaterdag voor de tv zat om de Premier League-wedstrijden te volgen. De vraag of Yow deze zomer de stap naar de Premier League maakt, blijft voorlopig open. Zijn prestaties bij Westerlo zijn zeker niet onopgemerkt gebleven, maar zijn contract loopt nog door tot 2026. Of de Premier League-clubs zich snel gaan melden, is nog afwachten.