Simon Mignolet wil aan de jacht beginnen: "Snel goedmaken"

Club Brugge kan opgelucht ademhalen: Simon Mignolet lijkt volledig hersteld van zijn hersenschudding tegen Charleroi. De doelman benadrukt dat de situatie minder erg was dan ze leek en dat hij geen blijvende problemen ondervindt.

Of hij zondag tegen Anderlecht al in doel staat, blijft onzeker. "We bekijken wanneer het juiste moment is om terug te keren", zegt Mignolet bij Sporza. "Maar ik voel me goed en er zijn geen problemen meer."

De keeper beleefde nochtans een angstig moment. "De eerste minuten na de botsing herinner ik me niet, maar daarna kwam alles terug. Ik heb eerder een hersenschudding gehad, en toen was het erger. Dit keer viel het mee."

Mignolet voelt weinig hoofdpijn en ziet zijn snelle herstel als een geluk bij een ongeluk. "Voor de buitenwereld zag het er misschien erger uit dan het was", stelt hij gerust.

Ondertussen richt hij zich op de titelstrijd. "We zijn de jagers", lacht hij. "Het is niet ideaal om vier punten achter te staan, maar dat verschil willen we snel goedmaken."

Met een gemotiveerd team na de interlandbreak kijkt hij uit naar de play-offs. "Ik voel me klaar. De eerste trainingsweek is belangrijk, maar de play-offs zijn lang. Ik heb er vertrouwen in", besluit hij.